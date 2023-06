Huracán y golpe más que contundente para ese proyecto llamado Superliga donde a día de hoy solo quedan dos caras visibles frente al resto del planeta. Barcelona y Real Madrid pierden a una Juventus de Turín que comunicó su deseo por estudiar una posible salida del proyecto mientras desde el mismísimo certamen denuncian qué UEFA amenazó al conjunto transalpino en caso de no renunciar a este.

Si bien la empresa A22 (regidora del torneo), aseguró que de momento 11 de los 12 clubes fundadores siguen haciendo parte del certamen en los papeles, la realidad o última hora pasa por comunicar como Juventus habría recibido presiones de Nyon para abandonar la Superliga. Se denuncia como en caso de no hacerlo, UEFA habría sancionado con tres años de expulsión de sus torneos a la Vecchia Signora. El caso Plusvalías, base de todo lo ocurrido horas atrás.

“Hay pruebas irrefutables de que la UEFA amenazó a la Juve con echarla de Europa tres años”, palabras de Bernd Reichart para confirmar como llevarán dicha situación a ante los juzgados y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las presuntas coacciones de la UEFA al club italiano. La sentencia final de toda la causa apunta a no llegar hasta al mes de septiembre…De momento.

¿Atentos al Barcelona?

Relevo deja en el aire una posibilidad remota pero al mismo tiempo presente en las altas esferas del conjunto culé desde hace semanas. Por el medio se indica que Joan Laporta y su Junta directiva ya han estudiado en un pasado no muy lejano qué hacer con un torneo que 7 de julio de 2023 no tiene amables para existir y que todavía espera por una sentencia a la Unión Europea para empezar a formalizarse. No se descarta otro huracán en las próximas semanas.

Por Real Madrid, tal y como ha podido saber Bolavip, se han dado reuniones en las últimas horas con el fin de esclarecer los próximos pasos que tomará una Superliga que ayer fue notificada de las intenciones de Juventus. Mucho movimiento en la ciudad deportiva de Valdebebas por estas jornada y no solo por el mercado de fichajes. Relevo indica: “Superliga: y el Barcelona es el siguiente”.