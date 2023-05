El partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid ha dejado muchos momentos. Uno de los que pasó desapercibido y recién se conoció por la televisión española se dio entre el entrenador Pep Guardiola y el brasileño Vinicius Júnior.

Las cámaras de Movistar+ registraron un llamativo cruce que tuvieron el director técnico del City y la figura de Real Madrid en la línea de juego, en pleno partido. Lo llamativo fue lo que se dijeron ambos. Una pequeña burla del catalán generó una respuesta extraña del brasileño.

Guardiola se lo cruzó a Vinicius y no dudó en hacerle una pequeña broma por las circunstancias que se estaban dando en el partido. “¿Jugáis?“, llegó a decirle a la figura del Madrid. No se lo tomó a mal el ex Flamengo, ya que le siguió el juego. “Sí, ahora jugamos“, se animó a responderle cuando entendió lo que le dijo Pep.

Una vez que el extremo de 22 años termina de responder busca la mirada cómplice del ex entrenador de Barcelona y ambos se ríen. Una circunstancia del partido, que pasó completamente desapercibido por el gran éxito de Manchester City. Con el resultado ya conocido, a los madridistas no les hará tanta gracia.

Vinicius tuvo una noche para el olvido, ya que no pudo desequilibrar por banda ante el gran acecho de un Manchester City, que se quedó con la serie y la clasificación a la final. Ahora, Pep Guardiola quiere hacer historia y conseguir el primer título de Champions League en la historia de su actual equipo.