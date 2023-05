Manchester City ha alcanzado la final de la Champions League por segunda vez en su historia y Pep Guardiola se ha dado un gusto personal al eliminar a Real Madrid. El entrenador ha hablado en conferencia sobre el significado de esta victoria en la semifinal por goleada.

Este miércoles 17 de mayo se jugó la vuelta de la semifinal de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid. El equipo ciudadano ganó por goleada 4-0, para llevarse el boleto a la gran final contra Inter.

Pep Guardiola, entrenador claramente identificado con FC Barcelona, se ha dado un gran gusto al aplastar al equipo merengue en esta eliminatoria. Sin embargo, el DT fue respetuoso ante las preguntas sobre el posible final de un ciclo en la ‘Casa Blanca’.

Guardiola fue cuidadoso con sus palabras

“Yo no he cerrado una etapa en Real Madrid. Solo sé que es un fantástico equipo. No voy a ser yo el que descubra qué es el Real Madrid” fueron las palabras del entrenador tras la goleada en el Etihad Stadium que les da el boleto a Estambul.

Aún así, Guardiola reconoció que el equipo supo aprovechar los momentos ante los merengues. “Jugamos una eliminatoria muy pareja en el partido de ida. En algún momento fuimos mejores como hoy en la primera parte. No sé qué ha pasado, pero cuando era un partido de hundirlos y girarlos, hemos empezado a correr, arriba, abajo, y el partido estaba en una situación no cómoda“.