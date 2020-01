5 El origen de la frase “¡Me voy a Disney World!”

No es ninguna sorpresa ver que los ganadores del premio MVP del Super Bowl festejen gritando a la cámara que se van a Disney World (en inglés, “I’m going to Disney World"), para luego verlos en un desfile en Magic Kingdon junto al ratón Mickey.

Sin embargo, pocos saben que, originalmente, la frase surgió por una acción publicitaria no tradicional por parte de la compañía. En 1987, el entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, les ofreció a los mariscales de campo de los New York Giants (Phil Simms) y los Denver Broncos (John Elway) una jugosa oferta: US$75 mil a cambio de gritar la frase a cámara si ganaban.

Finalmente fue Simms quien lanzó el popular mensaje por primera vez a la cámara tras el triunfo de los Giants por 39-20 en el Super Bowl XXI.