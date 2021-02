"Soy el mejor defensor de la NBA": Ben Simmons

Está loco. Luego de la derrota que sufrió Philadelphia 76ers como forastero por 114-118 ante Portland Trail Blazers, el alero australiano Ben Simmons aseguró en conferencia de prensa que se siente el mejor jugador defensivo de toda la National Basketball Association (NBA). Es en serio.

Lo hizo luego de que en este compromiso le tocó marcar a la figura del rival, Damian Lillard, que si bien terminó el juego anotando 30 puntos, dos rebotes y siete asistencias, sólo pudo acertar seis de 21 tiros de campo, lo que dejó conforme al oceánico, a tal punto de realizar esta declaración.

"Me enorgullece defender al mejor jugador de la cancha todas las noches; no es algo excepcional. Si me ves jugar, normalmente estoy defendiendo al mejor jugador. Me encanta el hecho que mis compañeros de equipo me miren y me digan ‘tienes que salir y anular a este tipo’", partió señalando Simmons.

DidYouKnowFlow: @BenSimmons25 leads the #NBA in deflections per game (4.0), loose balls recovered per game (1.6) total loose balls recovered (36). He’s second in total deflections (92). pic.twitter.com/zcr9toKIZc — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 12, 2021

Simmons, ¿el mejor defensor de la NBA?



Es verdad que en ofensiva, fue el segundo mejor anotador de su equipo, registrando un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, además de nueve asistencias, su rendimiento en defensa ha ido en alza, considerando que es la tarea que le encomendó su nuevo entrenador, Doc Rivers.

"Hay noches en las que algunos muchachos no se pueden frenar, eso va a pasar. Pero la mayoría de las veces siento que estoy haciendo un buen trabajo y haciendo las jugadas correctas. Siento que soy el mejor defensor de la NBA", sentenció Simmons.

Aunque los números en esta temporada pueden avalar sus comentarios, ya que actualmente lidera la liga en deflexiones por juego (4.0), balones sueltos recuperados por partido (1.6) total de balones sueltos recuperados (36), mientras que es segundo en desviaciones totales (92).

