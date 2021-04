¿La verdad sobre los súper Brooklyn Nets?: son un equipo de “bailarines”

La crítica deportiva en Estados Unidos no tiene piedad y cuando algo no les gusta a los analistas deportivos no dudan en decirlo a los cuatro vientos. El turno en esta ocasión fue para Colin Cowherd, de Fox Sports, con una dura crítica a los súper Brooklyn Nets.

De un momento a otro los Nets recibieron una serie de golpes que les resto varios puntos de favoritismo para pelear el título de la NBA 2020-21. LaMarcus Aldridge se retiró, James Harden continúa lesionado y Kevin Durant se perdió un par de juegos por un golpe.

¿Algo peor les puede pasar?... Que se revelara la verdad sobre este súper equipo según Cowherd. Colin no dudó en recordarles a fanáticos, jugadores y directivos de los Nets de dónde vienen sus grandes figuras Durant, Irving y Harden.

“James Harden ha jugado más partidos con los Rockets que con KD y Kyrie. 8 juegos en Houston contra 7 juegos, buena suerte con esa química en los Playoffs. ¿Qué es lo agradable de este equipo de los Nets? En primer lugar, todos son ‘bailarines’. Básicamente, James Harden renunció a Houston, rescató. Kyrie renunció a LeBron y Brad Stevens”, dijo el periodista de Fox Sports.

Kevin Durant abandonó a los Warriors por ir a Brooklyn Nets

La crítica y entre comillas verdad sobre los Brooklyn Nets que planteo Colin Cowherd terminó por explicarse con lo insólito que le pareció al periodista la salida de Kevin Durant:

“¿Dejando Golden State? Dios mío, ese era el lugar de mayor apoyo en el que podía haber estado. El propietario lo estaba deslizando hacia inversiones en tecnología. El entrenador, el GM. Steph es la estrella viva más desinteresada”.

