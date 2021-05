La relación de Donald Trump y New England Patriots otra vez en la polémica

Una vez más la cercana relación entre los New England Patriots y el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está envuelta en una polémica, en este caso, relacionada con el famoso Spygate, por el robo de señales que efectuó el equipo a New York Jets durante la temporada 2007.

Un reportaje dado a conocer en las últimas horas por la cadena ESPN aseguró que el empresario ofreció, en el año 2008, una importante suma de dinero al fallecido senador republicano Arlen Specter para abandonar definitivamente la investigación, esto en palabras de su hijo, Shanin Specter.

Lo que buscaba Trump con este soborno, que ,según el reportaje, había sido enviado en nombre del dueño de los Patriots, Robert Kraft, era paralizar las pesquisas que estaba realizando, que incluso salpicaron al Comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell.

Otra vez la relación Trump-Patriots en la polémica



"Mi padre me dijo que Trump estaba actuando como mensajero de Kraft, también estoy seguro de que lo del dinero en Palm Beach se refería a contribuciones de campaña, no efectivo. La oferta fue que Kraft ayudara con contribuciones para la campaña... Mi padre me dijo que la oferta era de Kraft, no de otra persona", aseguró el hijo del difunto parlamentario.

Por su parte, el principal asesor de Trump, Jason Miller, aseguró sobre la denuncia del hijo de Specter que "esto es completamente falso", mientras que el portavoz del dueño de los Patriots sostuvo al respecto que "el señor Kraft no está al tanto de ninguna participación de Trump en este tema y no tuvo ningún otro compromiso con Specter o su personal".

El papel de NFL en investigación contra los Patriots



Pero además, este reportaje destapa el papel que ejerció la Oficina del Comisionado Goodell en evitar que la investigación del senador republicano llegara a buen puerto, tomando en cuenta que cuando salió a la luz en 2007, se "solucionó" con una multa de $250 mil dólares al equipo, $50 mil para el entrenador Bill Belichick y la quita de una selección de primera ronda del Draft.

"Mi padre estaba enojado, se molestó cuando esas insinuaciones ocurrieron porque sentía que era el equivalente a una solicitud de soborno… Me contaba estas cosas cuando ocurrían. Éramos muy cercanos", afirmó Shanin Specter sobre el político, quien siguió con su trabajo, pese a que Roger Goodell destruyó la evidencia y cerró el caso.

