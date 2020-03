El emocionante posteo de Tom Brady tras firmar con los Buccaneers

El momento que todos esperaban ya llegó. Oficialmente, Tom Brady se convirtió en el nuevo mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, en un movimiento más que sorprendente.

La firma de Brady se habría retrasado en un par de oportunidades por terminologías de contrato y posteriormente por restricciones de viaje en medio del brote de coronavirus, pero ya no hay vuelta atrás.

En este sentido, el ex de los New England Patriots no esperó ni un minuto antes de compartir sus emociones acerca de este nuevo capítulo de su carrera de dos décadas en la NFL:

"Emocionado, honrado y hambriento. Si hay algo que he aprendido acerca del fútbol es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el anterior. Te ganas el respeto de esos a tu alrededor con tu compromiso de cada día. Voy a empezar u nnuevo viaje de fútbol y estoy agradecido con los Buccaneers por darme una oportunidad de hacer lo que amo. Estoy ansioso por conocer a todos mis nuevos compañeros y entrenadores y demostrarles que aún pueden creer y confiar en mí. Siempre he creído que bien hecho es mejor que bien dicho, así que no diré mucho más, ¡Solo voy a ponerme a trabajar! #Año1", escribió el 12.

Ciertamente, muchos han cuestionado a Brady desde hace años por su longevidad, pero a sus 42 años de edad ha demostrado que sigue vigente como uno de los jugadores más determinantes de la liga.

Ahora, tendrá que silenciar a sus detractores por última vez y demostrar que fue él quien llevó a los Patriots a convertirse en la dinastía más temida del fútbol americano.

Lee También