La historia de Dez Bryant y los Dallas Cowboys es una historia de amor, pero también de ruptura.

Luego de elegirlo en 2010, el receptor fue una de las principales armas de la organización en su lucha por ganar un nuevo anillo. Si bien no lo consiguieron, les trajo muchos triunfos y alegrías a los aficionados.

De cualquier manera, tras ocho temporadas en Tejas, la gerencia decidió cortarlo en 2018, cuando aún le quedaban dos años de contrato.

Bryant no consiguió un acuerdo atractivo en 2018 y no jugó, pero volvió en 2019 para jugar con los New Orleans Saints. Sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles lo marginó por el resto del año.

Por eso, a dos años del rompimiento, Jerry Jones confesó que ha pensado mucho en Dez Bryant mientras estaba en la ducha.

“No descarto completamente (traerlo de vuelta). He pensado mucho sobre eso en la ducha”, explicó Jones.

“Lo estoy considerando”, sentenció, dejando la puerta abierta para una posible reunión entre las partes de cara a la campaña 2020, luego de quedarse fuera de la postemporada en la más reciente.

De cualquier manera, es un agente libre con alto valor, por lo que Dallas debería competir con varios equipos si quiere negociar su regreso.

