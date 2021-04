Video: la volcada que consagró a Juan Toscano con su mejor actuación NBA

¡Aquí estoy y no me voy! Juan Toscano Anderson volvió a escena en el mundo de la NBA por todo lo alto y luego de un par de juegos en los que pasó desapercibido, el jugador de ascendencia mexicana tuvo la mejor actuación personal durante el juego Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers.

Con la ausencia por lesión de Kelly Oubre Jr., Toscano volvió a tener más minutos en los Warriors y en la victoria por 119 a 101 sobre los Cavaliers, el jugador mexicano lideró la segunda unidad de Golden State para mantener vivas las esperanzas de llegar a los Playoffs.

Por primera vez en su carrera Juan Toscano llegó a 20 puntos con los Warriors. Además, también tuvo siete rebotes, tres asistencias, un robo y una tapa para terminar los 21 minutos que estuvo en cancha con una efectividad de 8/9 en tiros de campo y 3/4 en triples. ¡Memorable!

Como si no le bastara con tener los mejores números personales en un juego NBA, Toscano Anderson fue el protagonista de la volcada de la noche. Transcurría el último cuarto cuando Juan recibió el balón, hizo el amague de un pase, se quedó con la pelota y entró a toda velocidad para dar un martillazo de antología.

Throw it down, Juan �� pic.twitter.com/uLjPPVGaqz — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 16, 2021

Juan Toscano habló de su mejor actuación en la NBA con Warriors

“He esperado por mucho tiempo esto. Me ha costado mucho trabajo, se siente muy bien tener mi puntuación más alta con 20 puntos en la NBA, la mejor liga del Mundo. Voy a seguir tirando más y seguir elevando la vara para mí. No se trata de los puntos que hice, se trata de cómo salgo y hago la diferencia para conseguir victorias”, declaró Juan Toscano Anderson para NBCS.

