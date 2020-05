"La única que da vergüenza es usted": la picante pelea de Cecilia Valenzuela con Indira Huilca

La polémica de la semana fue la portada del diario del Grupo el Comercio, Perú 21. En ella se manifestaban explícitamente en contra del contenido de Aprendo en Casa por su supuesto contenido "idealizado".

En aquel programa hacen alusión al lenguaje y la influencia que tienen los grupos de poder en este. Muchos criticaron al medio por considerarlo justamente un grupo de poder.

Indira Huilca, excongresista de izquierda, fue una de ellas. "Así operan los grupos de poder en el Perú: lanzando campañas de mentiras y desinformación cuando tocan sus intereses", disparó la política.

Entonces, una periodista que solo figura por momentos en la escena nacional, Cecilia Velenzuela, le respondió: "La única que da vergüenza es usted Huilca y su afán de politizar la educación". "El Minedu sufre infiltración hace años: De quienes quieren lavarles las caras a los terroristas y de quienes quieren impregnar ideas marxistas en los escolares. Haga política con sus partidarios", replicó en Twitter.

Pobre Cecilia, el terruqueo no va a salvar del ridículo tus ideas trasnochadas.

Pasa que te has acostumbrado a hacer politiquería detrás del disfraz de periodista, defendiendo a grupos de poder que no soportan que el Perú esté cambiando, y que a ustedes nadie los tome en serio. https://t.co/POQg1f1Ux2 — Indira Huilca (@IndiraHuilca) May 14, 2020

La exfuncionaria no se quedó callada: "Pobre Cecilia, el terruqueo no va a salvar del ridículo tus ideas trasnochadas. Pasa que te has acostumbrado a hacer politiquería detrás del disfraz de periodista, defendiendo a grupos de poder que no soportan que el Perú esté cambiando, y que a ustedes nadie los tome en serio".

Al parecer esto llegó demasiado lejos para la comunicadora, quien hasta se mandó con una grave denuncia al Minedu: "Nadie te ha terruqueado Indira, ni te hagas la víctima, ni te aproveches para ganarte incautos. Entendiste muy bien mi respuesta: El Minedu sufre infiltración política,al interior hay pugna entre senderistas e izquierdistas. Las víctimas son los escolares ¿Lo puedes negar?".

Nadie te ha terruqueado @IndiraHuilca Ni te hagas la víctima ni te aproveches para ganarte incautos.Entendiste muy bien mi respuesta:El Minedu sufre infiltración política,al interior hay pugna entre senderistas e izquierdistas.Las víctimas son los escolares.Lo puedes negar? https://t.co/cxiAjdwVRe — Cecilia Valenzuela (@cevalenzuelav) May 14, 2020

