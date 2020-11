Golden State Warriors cambiará su pick del Draft 2020 por jugadores de experiencia

Golden State Warriors es uno de los pocos equipos que tienen un elevado pick del próximo Draft NBA, pero que han tomado la opción no hacer uso del mismo. En su lugar, la idea es traspasarlo con el objetivo de adquirir jugadores con experiencia que ayuden al equipo a ganar los partidos importantes en los playoffs.

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins parecen no ser suficientes. Steve Kerr se ha cansado en pedir un buen interno y, el mejor prospecto en ese sentido en el draft, no parece conformarlo. James Wiseman comenzó siendo uno de los dos mejores de la clase, pero de a poco fue perdiendo el interés en los equipos. Los Warriors no fueron una excepción.

Bob Myers, gerente general de los Warriors, dejó claro que buscarán un intercambio porque no hay un prospecto que garantice ganar ahora y en los años siguientes: "No hay Tim Duncan, donde el chico es un senior y va a ser genial automáticamente y tú ganas ahora y ganas durante los próximos 20 años".

Golden State Warriors tomó la decisión con su pick del Draft 2020

“Creo que se lo debe a la organización para construir hacia el futuro si no hay un tipo obvio de ganar ahora. Si el jugador de ganar ahora ayuda a ganar cuatro partidos de temporada regular, ¿cuál es el sentido de eso? Cuando hablas de ganar ahora, para nosotros, realmente estás hablando de ganar en los playoffs, ¿y qué novato entrará y te ayudará a ganar ahora en los playoffs?”, lanzó Myers. Claro, ¿no?

Ya hubo conversaciones para un intercambio

De acuerdo a la información de ESPN, hay varias franquicias que le acercaron distintas ofertas a Golden State Warriors. Entre ellas, se encuentra New York Knicks, Chicago Bulls y Detroit Pistons. De igual manera, la franquicia de San Francisco todavía no tomó la decisión final, aunque no le queda mucho tiempo porque el Draft 2020 es el próximo 18 de noviembre.

