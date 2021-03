¿Vuelve a los Lakers? LaVar Ball dijo que Lonzo se quiere ir de New Orleans Pelicans

El apellido Ball se ha convertido en el más nombrado en el sentido familiar de toda la NBA. Con un LaMelo que se encuentra en estado de gracia y todos le tiran elogios, también se encuentra su hermano Lonzo, quien perdió brillo en New Orleans Pelicans de acuerdo a la opinión de su padre.

Cuando LaVar Ball habla, todo el mundo debe estar atento porque está destinado a decir cualquier frase posible. Ball padre nunca estuvo conforme con el traspaso que llevó a Lonzo a New Orleans Pelicans, ya que significaba la salida de una franquicia como Los Angeles Lakers, que además ya tenía a LeBron James.

En esta oportunidad, el padre de Lonzo y LaMelo se refirió al mayor de ellos dos, donde fue totalmente sincero y opinó que Lonzo no soporta estar en los Pelicans. Sin dudas, la frase habría que escucharla por parte del jugador, quien últimamente estuvo lejano a su padre por situaciones como estas.

Lonzo Ball no quiere seguir en New Orleans Pelicans

“No sé qué van a hacer, pero espero que lo cambien. No me gusta verlo jugar, mentir que juega. No soporta a Nueva Orleans, vamos", lanzó LaVar en diálogo con ESPN el último jueves. En cambio, LaMelo Ball parece estar a gusto en Charlotte Hornets, cuya franquicia le pertenece a Michael Jordan.

Lonzo tiene los mejores números de su carrera en cuanto a puntos en la presente temporada, promediando 14.2 unidades por encuentro. Sin embargo, en términos de asistencia y rebotes sus promedios cayeron. Ball puede irse de los Pelicans en la próxima temporada baja, siempre y cuando otra franquicia cualifique una oferta de 14 millones de dólares. Los Angeles Lakers puede ser una opción.

