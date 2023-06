Chicago Bulls ha revelado que no esperan que Lonzo Ball participe en la próxima temporada de la NBA debido a su delicada lesión en la rodilla. Según, Darnell Mayberry, de The Athletic, Artūras Karnišovas, vicepresidente de operaciones de baloncesto, comunicó esta noticia, expresando sus expectativas de que no esté disponible para el equipo en el corto plazo.

Lonzo Ball, quien se unió a los Bulls hace dos años, se vio afectado por una lesión en la rodilla que requerirá un tiempo prolongado de recuperación, rompiendo por completo el gran plan que armaba Chicago junto a Zach LaVine, Nikola Vucevic, DeMar DeRozan y Alex Caruso.

Sin duda aluna, la noticia ha de significar una decepción tanto para el jugador como para la franquicia. Ball se había convertido en una pieza clave en la estructura del quinteto de Illinois, aportando su habilidad para repartir el balón, su defensa sólida y su capacidad para anotar desde el perímetro de gran manera en los casi 40 partidos que disputó en la franquicia.

Duro golpe

“Al entrar en la temporada baja, nuestras expectativas son que no regrese la próxima temporada”, afirmó Karnisovas según revela Darnell Mayberry. De esta manera, la decisión de no contar con Lonzo Ball para la próxima campaña de la NBA se basa en la necesidad de permitirle un tiempo adecuado de recuperación y rehabilitación, sabiendo que su lesión puede finalizar con su carrera en caso de no tratarse adecuadamente.

Por ello, los Bulls no pueden permitirse arriesgar la salud y el bienestar a largo plazo de uno de sus jugadores clave. En lugar de depender en gran parte de Ball, el equipo deberá confiar en otros jugadores de su plantilla, como LaVine y DeRozan, para asumir roles ampliados y compensar su ausencia, pudiendo ser una oportunidad para que otros jugadores, a parte de ellos, muestren su valía pra la organización.