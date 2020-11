Malas noticias para el deseo de Russell Westbrook de irse de Houston Rockets

48 horas después de que el base Russell Westbrook haya pedido a Houston Rockets su traspaso, tras solo una temporada jugando para la franquicia de Texas en la NBA, no son buenas las noticias respecto a la opción de que se pueda concretar esta solicitud.

Según reportó el insider Brian Windhorst, de la cadena ESPN, hasta las oficinas de la institución no ha llegado oferta alguna por los servicios del jugador, a quien todavía le restan tres años de contrato, donde percibirá un salario cercano a los $132.7 millones de dólares.

"He encuestado una parte significativa de la liga hoy y no creo que haya mucho interés en los intercambios de Russell Westbrook por ahí. No porque no piensen que no es un gran jugador, sino por su contrato", explicó el periodista.