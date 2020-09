Michael Jordan abre su mansión que no se vio en The Last Dance para video musical

El astro de la NBA, Michael Jordan, es una persona muy especial, conocida por ser muy celosa de su vida privada, pero de la cual se conocen varios detalles, entre ellos su multimillonaria mansión ubicada en Highland Park, Illinois, que tiene a la venta por cerca de $14 millones de dólares.

Esa misma propiedad, que el propio ex jugador de Chicago Bulls no quiso mostrar para el exitoso documental The Last Dance, donde entregó detalles del último título suyo en 1998, pero que sí ha facilitado para que uno de los artistas más populares de Estados Unidos pueda grabar su nuevo video clip.

Se trata del conocido rapero Travis Scott, quien este viernes presentó en sociedad su nuevo single, llamado Franchise, donde muestra con lujo de detalles la mansión de Jordan, con sus rincones más reconocibles, como la puerta de entrada con el número 23.

Además, se pueden apreciar otros detalles como el ingreso principal a la casa, con su comitiva de bailarinas más los otros raperos que le colaboran en el tema, Young Thug y M.I.A., la piscina ubicada en el patio y su cancha de golf privada, donde Jordan practicaba su pasatiempo.

.@trvisXX really shot the “Franchise” video at Michael Jordan’s mansion ������ pic.twitter.com/dhCnYgUVVX — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) September 25, 2020

Pero lo que más llamó la atención en el pietaje fue la cancha privada de básquetbol del astro, en la cual se puede apreciar en su círculo central los nombres de sus cuatro hijos, Jacques, Jasmine, Jeffrey y Marcus, además del logo de su marca deportiva Jordan Brand.

Una actitud más que curiosa la que tomó Su Majestad, quien sí le facilitó su mansión en Chicago a Travis Scott para su clip musical, y por el contrario no se lo permitió mostrar al equipo de ESPN para el documental.

