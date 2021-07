Cinco eventos que pasaron la última vez que Phoenix Suns llegó a las Finales de NBA

Con su victoria en la serie por 4-2 ante Los Angeles Clippers, y después de 28 años de ausencia, los Phoenix Suns clasificaron a las Finales de la NBA, siendo además la tercera ocasión desde su llegada a la organización, en 1968, que avanzan a esta instancia.

Con un camino dificultoso, donde además tuvieron que eliminar al último campeón Los Angeles Lakers, en esta edición de Playoffs, la franquicia de Arizona registra 12 victorias y apenas cuatro derrotas, para ir en busca del primer campeonato de su trayectoria.

Pero como dijimos, hace 28 años fue la última vez que Phoenix Suns llegó a las Finales de NBA, cuando en 1993, de la mano de Charles Barkley se enfrentaron a Michael Jordan y Chicago Bulls. Por esto es que en Bolavip repasamos cinco eventos que ocurrieron en ese hoy lejano tiempo.

Cinco eventos que ocurrieron en 1993 cuando Phoenix Suns estuvo en NBA Finals



5.- ¿En qué estaban las figuras del plantel actual?

Phoenix Suns ante Chicago Bulls en las Finales de 1993 (Getty)

En ese 1993, cuando Phoenix jugó las Finales ante Chicago, Devin Booker no había ni nacido, puesto que salió a la luz el 30 de octubre de 1996; Chris Paul tenía apenas ocho años; mientras que su entrenador Monty Williams jugaba en la Universidad de Notre Dame.

4.- Ve la luz una serie de culto

En ese 1993, específicamente el 10 de septiembre, se estrenó una de las series más populares de la década de los 90, como Los Archivos Secretos X, protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny, convirtiéndose en la serie de ciencia ficción de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense, hasta el 19 de mayo del 2002.

3.- Los inolvidables Dallas Cowboys

El 31 de enero de 1993, Dallas Cowboys ganó el tercer Super Bowl de su historia en la NFL, derrotando por 52-17 a los Buffalo Bills, donde el Jugador Más Valioso fue el mariscal de campo Troy Aikman, que completó 22 de 30 pases para 273 yardas y lanzó cuatro touchdowns.

2.- Toronto campeón de Grandes Ligas

Aunque parezca increíble, Toronto Blue Jays es el único equipo canadiense en la historia de la MLB que ha ganado una Serie Mundial, y lo hizo por partida doble, siendo su última vez en aquel 1993, cuando derrotaron por 4-2 a Philadelphia Phillies, siendo el decisivo Juego 6 el 23 de octubre.

1.- Las canciones más populares del año

Según la revista Billboard, las cinco canciones más escuchadas de ese lejano 1993 eran encabezadas por la banda pop sueca Ace of Base que lanzó su primer hit All That She Wants; seguida por Janet Jackson con Again; la banda femenina de hip-hop Xscape y su tema Just Kickin'It; Mariah Carey con Dreamlover y el rockero Meat Loaf se lucia con su I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That).

