Entrenador de Green Bay Packers no se imagina su equipo sin Aaron Rodgers

Sumándose a la línea que expusieron tanto el presidente de Green Bay Packers, Mark Murphy, como el polémico gerente general Brian Gutekunst, el entrenador en jefe Matt LaFleur fue enfático en mostrar su deseo de que el mariscal de campo Aaron Rodgers continúe en el equipo durante la temporada 2021 de la National Football League (NFL).

Así lo manifestó tras la realización del Draft, donde concedió una conferencia de prensa para referirse a la situación de su máxima figura, quien no quiere regresar a la institución, pidiendo un intercambio e incluso, replantéandose la decisión de retirarse de la actividad.

"No puedo comprender que Aaron Rodgers no esté en Green Bay. Es el punto en el que está mi mente ahora. No sólo amo al jugador sino que me encanta como persona, me encanta trabajar con él a diario; a todos nos encanta, desde los jugadores en ese vestidor hasta el staff de entrenadores. Ni siquiera quiero dejar que mi mente lo imagine", advirtió el coach de los Packers.

LaFleur no se imagina a Rodgers fuera de los Packers



Acerca del pedido del quarterback de salir de la institución, y junto con decir que "lo sé y no puedo ni siquiera llevar a mi cerebro a ese punto por ahora", el coach agregó que "sólo quiero hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarnos que eso no suceda".

Por toda esta situación, LaFleur reconoce que "siempre tendré esperanza y seré optimista y siempre lo recibiremos de regreso con los brazos abiertos, porque Aaron sabe exactamente, no sólo yo, sino lo que sienten por él nuestro staff y nuestros jugadores, simplemente no puedo imaginar que no esté en un uniforme de los Packers".

Aaron Rodgers y Matt LaFleur (Getty)

Finalmente, el entrenador reconoció haber conversado con el otro mariscal de campo de su equipo, Jordan Love, e indicó que "le dije, ‘Hay mucho ruido allá afuera. No puedes enfocarte en eso, debes enfocarte en ti mismo’; sé que suena a cliché, pero debe ser la mejor versión de él y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse que sepa cuáles son las expectativas, los estándares en los que hemos desarrollado esa posición. Sé que está trabajando duro".

Lee También