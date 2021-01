El plan de juego de los Browns para sorprender y eliminar a Patrick Mahomes

La cita está lista y los protagonistas no podían llegar de una mejor forma: Kansas City Chiefs debuta contra Cleveland Browns este domingo a la 15:05 ET y Patrick Mahomes no quiere recibir sorpresas de Baker Mayfield en uno de los dos juegos de la Ronda Divisional de la Conferencia Americana.

¿Hay alguna posibilidad que los Browns den un segundo batacazo en los Playoffs de la NFL? Las casas de apuestas dicen que no, pero los analistas de ESPN tienen la fórmula para que Cleveland elimine a otro gigante de la Postemporada y clasifique al juego por el Campeonato de la Conferencia Americana.

En el programa NFL Live, John Sutcliffe y José ‘Pepe’ Mondragón debatieron cuál es el mejor plan de juego para que Cleveland Browns derrote a los Kansas City de Chiefs y, más alla de no ser una formular mágica, platean un estrategia sencilla, pero a la vez complicada de ejecutar.

“Cleveland llega con mucha confianza, tiene que llegar a dar guamazos (golpes), trancazos. No pueden pensar que, corriendo, conservando el balón y quitarle posesiones a Mahomes le van a ganar. Así no se le gana… ¿Qué hicieron los Raiders? Le metieron 40 puntos a los Jefes en su propio estadio, eso es lo que tienes que hacer”, afirmó Sutcliffe.

Cleveland Browns puede sorprender a Kansas City Chiefs en Playoffs

“Cleveland no es equipo que le puede jugar al tú por tú a Kansas City porque, aunque le van a poder correr el balón, tienen una defensiva secundaria (Browns) que le permitió más de 500 yardas a Ben Roethlisberger y no estamos en un lugar para compararlo con Patrick Mahomes”, concluyó Pepe Mondragón.

