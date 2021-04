La primera mujer latinoamericana en ocupar cargo ejecutivo en un equipo de NFL

Si hay algo en el último tiempo a lo que nos ha acostumbrado la National Football League (NFL) es a hacer historia, tanto en la inclusión de minorías raciales como también en mayor presencia femenina, entrando en la dinámica Washington Football Team, quien ha anunciado la contratación de Natalia Dorantes como Coordinadora de Programas de Fútbol.

A través de un comunicado oficial, la franquicia dio a conocer la noticia, que tiene la particularidad de ser la primera mujer latinoamericana en tener este cargo, ya que la ejecutiva de 26 años es hija de mexicanos, y su principal labor será trabajar con todos los jefes de departamento de la organización para gestionar las solicitudes internas del entrenador Ron Rivera.

En diálogo con The Athletic, Dorantes confesó que llegó al cargo gracias a un mensaje directo que le envió en redes sociales al coach. "No le tengo miedo a nada, así que simplemente lo hice, me presenté… y soy una latina muy orgullosa, y eso es lo primero que dije", indicó.

Dorantes: la primera mujer latina como coordinadora de programas en NFL



De esta manera, la mexicana será la tercera mujer que cumplirá con un cargo similar en la competición, ya que antes lo han cumplido con éxito Callie Brownson, como jefa de personal en Cleveland Browns; y Sarah Hogan, como coordinadora de operaciones de entrenadores en jefe de Atlanta Falcons.

Natalia Dorantes (The Athletic)

"Este es un terreno nuevo para nosotros porque nunca he tenido un 'jefe de personal'; necesitaba una persona que fuera capaz de interactuar con los entrenadores, con los coordinadores y tal vez tuviera que decir, con toda sinceridad, 'No, no creo que el entrenador quiera eso' o 'No, el entrenador no quiere eso,' "¿Sabes a qué me refiero? Porque lo único que quiero que ella entienda es que va a tener mi voz, y yo confío en ella", expuso Ron Rivera, entrenador de Washington.

We've hired Natalia Dorantes as Coordinator of Football Programs.



�� https://t.co/WNO0ohQy9O pic.twitter.com/QJVxa4gxTC — Washington Football Team (@WashingtonNFL) April 7, 2021

Cabe señalar que en el pasado, Dorante fue encargada de comunicaciones del equipo de fútbol americano en la Universidad Texas A&M, y realizó trabajos para la NFL en redes sociales, además de ser pasante en Arizona Cardinals entre 2015 y 2016.

