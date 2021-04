Nike desafió a Michael Jordan con una condición y los hizo millonarios

La leyenda de Michael Jordan rompió todo tipo de fronteras en la NBA y más allá del juego revolucionó al mejor baloncesto del mundo al ser el primer jugador que trajo publicidad impensada a la liga de la mano su socio más fiel hasta el momento: Nike.

En la relación Jordan y Nike no todo fue color de rosa y hasta se llegó a instalar la versión que Jordan quería firmar con Adidas o llevar Converse como su patrocinador principal en la NBA. Fue en 1984 cuando la historia del baloncesto cambió en dos porque se estaban preparando las famosas Air Jordan.

Con una revelación inédita, Darren Rovell, de ESPN, dio a conocer la condición que Nike le puso a Michael Jordan para no romper el contrato por $500.000 dólares al año por 5 temporadas, llegaron a ser $7 millones por bonos y otros incentivos. A Michael lo desafiaron y terminó haciéndolos millonarios.

Por sugerencia de Sony Vaccaro, encargado de la sección de baloncesto en Nike, la empresa estadounidense se curó en salud y le hizo a saber a Michael Jordan que, si no cumplía con una de estas condiciones, promediar 20 puntos juego, ser All-Star o ganar el Premio al Novato del Año en los primeros tres años en la NBA, el contrato se podía finalizar dos temporadas antes de lo estipulado.

Nike desafió a Michael Jordan y los hizo millonarios

No solo una, Michael Jordan cumplió con las tres condiciones que le puso Nike al ser el Novato del Año en 1984, promediar 20 puntos o más por juego y terminar con 14 selecciones All-Star. Además, en el caso que no esto no pasara, si ‘Air’ vendía al menos $4 millones de dólares en zapatillas durante la tercera temporada NBA el contrato con la marca estadounidense no se podía romper. ¡Todo, absolutamente todo lo cumplió!

Lee También