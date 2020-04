Nos volvemos locos: los africanos del ataúd quieren ir al Bailando de Tinelli

La vida de todos cambió desde que el coronavirus se apoderó de la salud. La mayoría se encuentra en cuarentena obligatoria. Los días son más largos de lo normal y hay momentos donde se dificulta el paso de las horas. Lo mejor, hasta ahora, fueron los memes que aparecieron en la última semana de los africanos bailando con un ataúd. Estuvieron en todos lados, explotaron.

A todos nos llegó por whatsapp. A todos. Primero llegó el video limpio y después empezaron a jugar con él. ¡Hasta llegaron a meterle imágenes de distintos partidos de fútbol en el medio!. La periodista Noe Antonelli logró la mejor entrevista de toda esta cuarentena. ¿Con quién? Sí, queridos amigos y amigas, con uno de ellos.

"Muy bien señores, como les dije, entre tanto aislamiento venía extrañanado trabajar, así que lo rastreé, lo contacté y acá está la entrevista con la estrella del momento.

El inspirador de los mejores memes de la cuarentena. El creador del baile con el ataúd en Ghana, el creativo más viral del lockdown mundial. Vive en una zona donde no hay wifi, así que después de mil intentos (que tengo grabados y ya se los voy a compartir) terminamos haciendo un mano a mano vía videos de whatsapp de ida y de vuelta.

Esta semana cuando liberen el aislamiento y pueda moverse a una zona con wifi nos prometió hacer algo juntos, escuchenlo (al final del video) y si les divierte, los espero para sumarse", escribió en Instagram.

Y ahí escuchamos al gran Aidoo: "Empecé con este negocio allá por 2003, 2004, llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años, muchísimo tiempo. En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada (...) y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz".

Para cerrar, el héroe de todos en estos tiempos hasta se imaginó en el Bailando de Marcelo Tinelli: "Cuando nos inviten a ir a Argentina vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa, sí, vamos a bailar con vos Noe".

