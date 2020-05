Paul Pierce desató la polémica: LeBron James no es jugador Top-5 en la historia de la NBA

Uno de los debates más fuertes que dejó The Last Dance fue en la selección del mejor jugador en la historia de la NBA. Muchas personas nunca habían visto tanto material junto de Michael Jordan, como seguramente recién en el 2020 han podido saber de las proezas de Mike. Antes del estreno, muchas otras personas ponían a LeBron James por encima de todos.

Está claro: luego del documental, en la opinión pública Jordan se catapultó como el número uno, muy seguido por James, pero este en el segundo lugar. Por lo menos en la mayoría del común general, LeBron y MJ se reparten el primer y segundo lugar, salvo para Paul Pierce.

El exjugador de Boston Celtics encendió las redes sociales al declarar que, en su opinión, Su Majestad es el mejor de todos los tiempos, pero El Rey no entra en el Top-5. De hecho, Pierce no lo incluyó en los siete primeros lugares, ya que fundamentó con que el jugador de Los Angeles Lakers no refundó nunca una franquicia.

"Bill Russell construyó la franquicia en Boston. Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird... todos son de los 10 mejores que ayudaron a construir un equipo o a continuar la tradición ganadora. No puedo decir lo mismo de LeBron. Fue y armó un equipo en Miami, volvió a Cleveland para armar otro equipo, y luego se fue a los Lakers, donde ya existía tradición y no sabemos, está por verse. Ése es mi argumento", sentenció el ganador de un anillo con los Celtics.

Pierce se apoya en que LeBron, al momento que se dio cuenta que deberían pasar varios años para lograr un campeonato con los Cavaliers, se marchó para formar un tridente magnífico junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. No obstante, luego regresó y terminó consiguiendo el objetivo en unas Finales históricas a pesar de estar 1-3.

