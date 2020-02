Una de las características más impresionantes de LeBron James siempre ha sido su durabilidad. Y es que, no son muchos los atletas que pueden mantenerse al máximo nivel de competencia tras más de quince años de carrera.

Es bien sabido que el Rey gasta cientos de miles de dólares al año en preservar su salud. Absolutamente cada segundo de su rutina está planificado, como también sus hábitos de entrenamiento, sueño y obviamente, alimentación.

Sin embargo, esto no es siempre del agrado de sus compañeros, como reveló recientemente Tristan Thompson, que además de compartir agente; compartió vestuario con él durante su periplo por los Cleveland Cavaliers.

Tristan Thompson y la dieta de LeBron James AKA el lechón de los postres �� pic.twitter.com/8sDj6UMLpe — Samuel Ferreiro (@SamuelFerreiro) February 14, 2020

De acuerdo con el pívot canadiense, LeBron tiene una pésima dieta que nadie más podría seguir, sobre todo por la cantidad de comida que ingiere diariamente:

“Tiene la peor p*ta dieta del mundo. Pregúntenle qué come para desayunar. Se come como cinco tostadas francesas ahogadas en sirope con bananas y fresas. Se come omelettes de cuatro huevos y luego va y la clava en la p*ta cara de alguien. No tiene sentido,” empezó Thompson.

“Come postres con cada comida. Viene una semana con una mi*rda vegana, pero luego come cosas sin sentido. Es un espécimen único, come como la mi*rda. Recuerdo que hubo un año que intenté comer con él y simplemente no me funcionó. Empecé a ganar peso y dije, a la mi*rda con esto. Le encantan los dulces, los ama. Come postres y tostadas francesas, es una locura como su cuerpo quema eso”, culminó.

Tristan Thompson sobre la dieta de LeBron James: “Tiene la peor dieta que he visto en mi vida. Come muy mal en el desayuno y luego hace mates por encima de cualquiera. Es algo que nunca me explicaré”. #BeTheFight pic.twitter.com/tPaAHRWQgQ — SOMOSBASKET.COM (@SomosBasketweb) February 14, 2020

A decir verdad, es difícil cuestionar los métodos de alguien que ha jugado 17 temporadas en el mejor baloncesto del mundo. Sin embargo, no recomendaríamos seguir al pie de la letra sus recetas, pues difícilmente verán buenos resultados en el gimnasio.

