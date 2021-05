El mejor pateador de todos los tiempos se retira de la NFL

Adam Vinatieri le dice adiós a la NFL tras 24 temporadas llenas de éxito y Super Bowls. El pateador con pasado en New England y Colts anunció esta tarde en el programa de su ex compañero en Indianapolis, Pat McAfee, que dejaba de jugar de manera oficial, aunque no estaba en actividad hace más de una temporada.

"A partir del viernes, si los papeles están en orden, lo escucharon aquí primero", dijo el histórico jugador en el programa "Pat McAfee Show". "En un juego que se centra en anotar, donde así se eligen a los ganadores y perdedores... ser el líder histórico en puntos... creo que muchos dirán, increíble trabajo", exclamó McAfee, quien fue despejador de patadas y holder para Vinatieri entre 2009 y 2016 con los Colts.

El ahora ex jugador tiene 48 años y su ultimo snap en la NFL fue en la semana 13 del año 2019 con Indianapolis. Esa última temporada fue la peor de su carrera. Sólo acertó 68% de goles de campo y 78.6% de puntos extra, ambas marcas, las peores en su trayectoria. Pero será recordado no sólo como el máximo anotador en la historia de la liga, sino que también como uno de los kickers más confiables en momentos decisivos.

Vinatieri: Patriots, Colts, y salón de la fama

Primero hay que mencionar las hazañas de Adam en Playoffs, donde fue clave para sus equipos cada vez que le dieron la oportunidad en momentos calientes. El gol de campo convertido ante Raiders, en la nieve, para empatar el partido para los Patriots y llevarlo a tiempo extra en los Playoffs de la AFC de 2001 es de lo más épico que tuvo la NFL hasta el día de hoy. También convirtió los field goals ganadores en los Super Bowls XXXVI y XXXVIII. Tiene 29 patadas ganadoras o decisivas en su carrera, nadie logró más, ni en temporada regular, ni en Playoffs.

Adam Vinatieri con los Patriots, en la nieve. (Foto: Getty)

Sumado a sus proezas clutch, es el kicker con más Super Bowls en su haber (4), tres con New England y uno con Colts. Para finalizar el resumen de su majestuosa carrera, cuenta con tres selecciones al Pro-Bowl, tres al All-Pro y un boleto asegurado como first ballot para entrar al Salón de la Fama en Canton, Ohio.

Lee También