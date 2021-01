Jugadores que han tenido el honor de ser los MVP's del Super Bowl

Cada vez falta menos para que la fiesta del Super Bowl llegue a nuestros hogares, pues el 7 de febrero se enfrentarán en Florida el campeón de la Conferencia Americana contra el campeón de la Conferencia Nacional de la National Football League (NFL).

Aún no sabemos quiénes serán los protagonistas, pero lo que si podemos revelar de antemano es que de seguro será un partido emocionante que paralizará a los Estados Unidos y a toda la comunidad del deporte del ovoide en general.

Por ello, como parte de los preparativos previos, en BolaVIP traemos a los jugadores que han destacado por encima del resto durante el encuentro decisivo por levantar el Vince Lombarid, siendo nombrados como MVP o Jugador Más Valioso.

MVP's del Super Bowl

Recordemos que el formato del Super Bowl se implementó a partir de 1966, por lo que el conteo comienza desde la definición del campeonato en 1967, siendo Bart Starr, quarterback de Green Bay Packers, ganador del premio en esa campaña y en la siguiente. En 1969, Joe Namath, QB de New York Jets, fue el ganador. Para 1970, Len Dawson, QB de Kansas City Chiefs, resultó triunfador.

Bart Starr, primer MVP en la historia del Super Bowl (Foto: Getty)

Chuck Howley (Dallas Cowboys) ganó en 1971, Roger Staubach (Dallas Cowcoys) en 1972, Jake Scott (Miami Dolphins) en 1973, Larry Csonka (Miami Dolhpins) en 1974, Franco Harris (Pittsburgh Steelers) en 1975, Lynn Swann (Pittsburgh Steelers) en 1976, Fred Biletnikoff (Oakland Raiders) en 1977, Harvey Martin y Randy White (Dallas Cowboys) compartieron el premio en 1978, Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers) lo ganó en 1979 y 1980.

Jim Plunket (Oakland Raiders) hizo lo propio en 1981, Joe Montana (San Francisco 49ers) en 1982, 1985 y 1990, John Riggins (Washington Redskins) en 1983, Marcus Allen (Los Ángeles Raiders) en 1984, Richard Dent (Chicago Bears) en 1986, Phil Simms (New York Giants) en 1987, Doug Williams (Washington Redskins) en 1988, Jerry Rice (San Francisco 49ers) en 1989.

Tom Brady es el único jugador en ganar el MVP del Super Bowl cuatro veces (Foto: Getty)

Ottis Anderson (New York Giants) en 1991, Mark Rypien (Washington Redskins) en 1992, Troy Aikman (Dallas Cowboys) en 1993, Emmitt Smith (Dallas Cowboys) en 1994, Steve Young (San Francisco 49ers) en 1995, Larry Brown (Dallas Cowboys) en 1996, Desmond Howard (Green Bay Packers) en 1997, Terrel Davis (Denver Broncos) en 1998, John Elway (Denver Broncos) en 1999, Kurt Warner (St. Louis Rams) en el 2000.

Ray Lewis (Baltimore Ravens) en 2001, Tom Brady (New England Patriots) en 2002, 2004, 2015 y 2017, Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers) en 2003, Deion Branch (New England Patriots) en 2005, Hine Ward (Pittsburgh Steelers) en 2006, Peyton Manning (Indianápolis Colts) en 2007, Eli Manning (New York Giants) en 2008 y 2012.

Patrick Mahomes, MVP del Super Bowl más reciente (Foto: Getty)

Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers) en 2009, Drew Brees (New Orleans Saints) en 2010, Aaron Rodgers (Green Bay Packers) en 2011, Joe Flacco (Baltimore Ravens) en 2013, Malcolm Smith (Seattle Seahawks) en 2014, Von Miller (Denver Broncos) en 2016, Nick Foles (Philadelphia Eagles) en 2018, Julian Edelman (New England Patriots) en 2019 y Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) en 2020.

