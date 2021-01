¡No para! Otro récord para Tom Brady en la temporada 2020-2021 de NFL

De verdad que ya los adjetivos para describir a Tom Brady se quedan cortos cuando nos enteramos de que el mariscal de campo rompió o igualó otro récord histórico en la NFL, agrandando su legado cada vez más.

Además de ello, su increíble habilidad con el ovoide en las manos lo hacen uno de los mejores, pues a pesar de que no es un jugador rápido para correr, tiene una calma y paciencia para resolver las situaciones más complicadas.

Todo esto hace que Brady entre en la conversación de los G.O.A.T., y para muestra un botón, están los dos nuevos récords que acaba de conseguir vistiendo la camiseta de los Tampa Bay Buccaneers.

Los récords de Tom Brady

En el partido que disputó su equipo ante Atlanta Falcons el pasado domingo, el cual ganaron 44-27, Brady se convirtió en el quarterback con mayor cantidad de presencias desde la titularidad (299) en la historia de este deporte.

Por si fuera poco, en los cuarto cuartos de los últimos cuatro encuentros ha lanzado para 668 yardas, algo que no sucedía desde la campaña 1978. Por otro lado, en la 2020-2021, el ex New England Patriots registra 4.234 yardas, 40 touchdowns y 11 intercepciones.

Además, también es de resaltar los 40 pases de anotación que lanzó en la campaña actual, algo que no conseguía desde la temporada 2007.

Lee También