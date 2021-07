Sin suerte: Shohei Ohtani tuvo la peor apertura de su carrera ante los Yankees

La suerte, y el control, no acompañaron a Shohei Ohtani en su apertura de este miércoles ante los New York Yankees en la MLB, en la que apenas pudo completar dos outs en el primer inning en el que fue duramente castigado por la ofensiva de la novena del Bronx que le fabricó siete carreras limpias, decretando su temprana salida del encuentro.

La estrella japonesa de Los Angeles Angels no estuvo controlado sobre la lomita y en su corta actuación terminó concediendo cuatro bases por bola. Abanicó a uno y completó tan sólo 41 lanzamientos en la que es su peor actuación como lanzador en su carrera en las Grandes Ligas desde su debut en el 2018.

Luego del castigo recibido ante los Yankees, Shohei Ohtani tiene marca de 3-2 con efectividad de 3.60 en 12 aperturas realizadas en esta temporada 2021 de la MLB. El japonés ha permitido 41 imparables y 26 carreras (de las cuales 24 han sido limpias). Cuenta con 83 ponches y ha concedido 35 boletos.

La pésima salida de Shohei Ohtani de este miércoles contrasta radicalmente con lo que viene siendo la gran temporada del japonés a nivel ofensivo, en la que con sus 28 cuadrangulares hasta el momento, comanda el departamento de jonrones en las Grandes Ligas en una fuerte disputa con Vladimir Guerrero Jr. (26) y Fernando Tatis Jr. (26).

El antecedente

En la temporada 2020 de las Grandes Ligas, la segunda en la que jugó como pitcher y bateador (en el 2019 sólo lo hizo como bateador), el japonés no dejó la mejor impresión en apenas dos aperturas con Los Angeles Angels, una de ella la que hasta este miércoles había sido la peor de su carrera.

Fue ante los Oakland Athletics el 26 de julio. El derecho no pudo completar ni un out y se retiró luego de recibir cinco carreras limpias, producto de tres imparables y tres bases por bolas concedidas. En su siguiente apertura, ante los Houston Astros lanzó 1.2 innigs en los que aunque no recibió hits sí permitió dos carreras limpias al otorgar cinco bases por bolas.

