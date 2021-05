VER EN USA | “Friends” EN VIVO: Conoce cuándo y cómo ver EN DIRECTO la alfombra roja de la reunión del elenco e invitados

Friends: The Reunion EN VIVO ONLINE: Este 27 de mayo se llevará a cabo el evento esperado por todos los fans donde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volverían a encontrarse. El encuentro será transmitido en directo por HBO Max en Estados Unidos.

La serie de comedia se transmitió por diez temporadas entre 1994 y 2004 volverá al estudio 24 de Warner Television -donde grabaron originalmente el ciclo-, para volver a tener a todo el elenco juntos en lo que sería una trivia sobre el programa y ser entrevistados con James Corden.

La plataforma de HBO Max organizó para el evento con unas proyecciones exclusivas para fans e invitados especiales tanto en New York como en Los Ángeles. El servicio de streaming también ofrecerá la posibilidad de compartirlo con amigos de manera virtual con el hashtag #CentralPerkWatchParties.

Cuándo y a qué hora ver Friends: The Reunion

Friends: The Reunion EN VIVO se emitirá este 27 de mayo a las 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET) en Estados Unidos mientras que aún no se informa sobre los horarios para los paises latinoamericanos.

Dónde ver Friends: The Reunion

“Friends: The Reunion” será emitido EN VIVO y EN DIRECTO para Estados Unidos vía HBO Max, servicio de WarnerMedia, en Estados Unidos (la plataforma ofrecerá una programación de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros). Por otro lado, en España estará ya publicada en la página hboespana.com. Mientra en los países de Latinoamérica y el Caribe, los fans tendrán que esperar hasta finales de junio, debido a que HBO Max aún no está disponible en los países de la región.

Friends: The Reunion: Invitados especiales

Este episodio especial tendrá la participación de grandes estrellas como David Beckham, Justin Bieber, BTS (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook), James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

