VIDEO | Piero Hincapié se manda una asistencia que puede hacer campeón a Arsenal de la Premier League

Piero Hincapié no comenzó como titular en el Arsenal vs Everton, pero el jugador ecuatoriano apareció en el momento clave del encuentro para salvar a los ‘Gunners’. El tricolor entró en el área para ponerle un pase clave a Gyokeres ya al minuto 88′.

Arsenal vivía un partido muy malo contra Everton y fantasmas de una posible caída aparecían sobre el Emirates. Sin embargo, el ecuatoriano llegó en el momento clave. El futbolista vive su primera temporada en Inglaterra y ya se ganó el corazón de los aficionados.

Tras un gran centro de Dowman y una muy mala salida de Pickford, el ecuatoriano estuvo ahí y la bajó con el pecho y muslo para acabar asistiendo a Gyokeres, que estuvo donde debe estar el goleador, y llegó el primer tanto del partido.

Sobre el final con un Everton ya lanzado al ataque, Hincapié también volvió a mostrar un gran nivel como lateral y en una jugada extreme se fue al suelo y le quitó cualquier posibilidad de gol al rival. La afición enloqueció con esta jugada del ecuatoriano.

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Con esta victoria, Arsenal queda a 10 puntos de Manchester City con 2 partidos más, pero ya con solo 7 por jugar en el campeonato. Además, obliga a su rival a no caerse de aquí hasta el final del torneo. Hay un partido que todavía deben disputar ambos clubes.

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