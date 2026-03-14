Desatado: Fede Valverde, gol o asistencia cada 105 minutos desde el 1 de enero

Real Madrid volvía a LaLiga tras un choque entre semana contra Manchester City donde los de Álvaro Arbeloa pusieron primera en su sueño de meterse en cuartos de la Champions. Tocaba retorno al torneo local para sacarle ventaja a Barcelona en la disputa del torneo. Los culés juegan mañana, pero de momento la noticia sigue siendo un Federico Valverde desatado en todos los sentidos.

Y es que el uruguayo, tras sus tres goles al City, volvió a marcar en una jornada donde su tanto ante Elche supone que ya tenga 15 goles y asistencias en solo 2026. Una marca que gana más fuerza cuando entendemos que hablamos de un volante de primera línea y que incluso, ha jugado buena parte del año como lateral. 7 tantos y 8 asistencias, los registros del centrocampista más en forma del momento. Fede dice presente en el marcador, desde el 1 de enero, en un promedio de cada 101 minutos. Barbaridad.

La casa blanca llegó al choque plagado de bajas. Militao, Alaba, Carreras, Mendy, Bellingham, Ceballos, Rodrygo, Mbappé.y Mastantouno se perdían el encuentro por lesión o sanción. Le tocó sumarse al último minuto a un Raúl Asencio que todavia con problemas por su contusión vs. Getafe, es reservado para el segundo asalto contra Manchester City.

Los de Arbeloa llegaban segundos a la fecha. Una posición que no podrán cambiar en esta jornada. Sus 63 puntos en 27 jornadas, reflejo de una temporada llena de subes y bajas que Barcelona de momento aprovecha. Los culés se miden mañana con Sevilla como locales en un choque estelar de domingo por el Camp Nou. Los blancos, sin margen de error en la capital española.

Nuevo golazo de un Federico Valverde desatado con Real Madrid: GETTY

En cuanto al Elche se refiere, los de Eder Saravia tenían otra fecha clave en la lucha por la parte baja de la tabla. Son 17 ahora mismo con 26 unidades en 27 jornadas. Tras un arranque brutal, buscan salir de una pelea por el descenso donde surgen hasta 5 clubes en una diferencia de 6 puntos. Fecha donde en el Bernabéu los ojos de los Sevilla, Rayo, Alavés o Mallorca se encuentran pendientes. Valverde sigue siendo noticia en un Real Madrid donde ya suma 9 goes y 12 asistencias en toda la temporada. Son 21 participaciones en tantos de un total de 46 choques que ha jugado esta campaña.

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Datos claves

Federico Valverde registra 15 goles y asistencias en lo que va del año 2026 con el Real Madrid.

registra en lo que va del año 2026 con el Real Madrid. El Real Madrid suma 63 puntos en 27 jornadas bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa.

suma en 27 jornadas bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa. El club blanco enfrentó al Elche con nueve bajas por lesión o sanción en su plantilla principal.

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