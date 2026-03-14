¿Lesión de gravedad? Los hinchas de Millonarios reciben la peor noticia con Radamel Falcao

Este 2026 Radamel Falcao regresó a Millonarios para vivir su “The Last Dance”, pero las cosas no pueden ir peor. El delantero colombiano lleva 1 mes sin jugar, y ahora los hinchas de Millonarios otra noticia que complica su aparición con el equipo ‘Embajador’.

Los aficionados parecían recibir la mejor noticia con un posible regreso de Falcao a jugar con Millonarios cuando fue convocado en Copa Sudamericana contra Nacional, sin embargo, nada estuvo más lejos de suceder, puesto que, no estuvo en cancha y no ha vuelto a ser convocado.

Ahora se confirma que Falcao no sufrió una nueva lesión, sin embargo, todavía se sigue recuperando de una molestia muscular que no le permitió sumar minutos ante Atlético Nacional. El ‘Tigre’, de momento, sigue sin tener una fecha regresar al corto plazo.

Se especula que el delantero podría regresar para jugar contra Once Caldas o Fortaleza; si no lo más probable es que lo haga en abril tras la fecha FIFA. El delantero tiene contrato por este primer semestre y si sigue esta irregularidad se especula de todo para su futuro.

Falcao no ha jugado con Millonarios. (Foto: GettyImages)

Esta irregularidad de Falcao también elimina cualquier chance de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026. El ‘Tigre’ sonó como una posibilidad para Nestor Lorenzo, pero ha quedado totalmente descartado para un regreso a la Selección Colombia.

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Los números de Falcao en su regreso a Millonarios

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En este regreso de 2026 con Millonarios, Falcao alcanzó a jugar un total de 5 partidos, en los cuales fue suplente en todos. Apenas estuvo en cancha 173′ minutos y solo marcó 1 gol. El delantero colombiano sonó para varios clubes antes de llegar a Millonarios.

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En síntesis:

Radamel Falcao acumula un mes sin jugar con Millonarios debido a una molestia muscular.

acumula sin jugar con Millonarios debido a una molestia muscular. El delantero registra un gol en 173 minutos disputados durante cinco partidos este 2026.

en disputados durante cinco partidos este 2026. La irregularidad física descartó a Falcao de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

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