Luis Díaz protagonizó una insólita expulsión en la Bundesliga en un partido ultra polémico del Bayern Múnich. El colombiano se fue expulsado por doble tarjeta amarilla, porque el árbitro interpretó que simuló en una caída en el área buscando un penal.

En medio de la expulsión de Luis Díaz, Kompany se mostró muy enojado. El DT primero se molestó porque el colombiano cayó y luego se enojó aún más cuando vio que el árbitro le sacó tarjeta amarilla. El entrenador avisó no estar contento por esta decisión.

“Estoy muy orgulloso de mi equipo. Pasaron muchas cosas y hubo momentos en los que uno puede tener diferentes opiniones y que al final influyeron en el partido. Echaron a Jackson y no hay discusión sobre el merecimiento de la roja. Sin embargo, no quedamos conformes con la roja a Luis Díaz. No la entiendo“, comentó el DT.

Asimismo, Kompany se mostró muy defensivo con su jugador y avisó que no le podía reclamar nada. “La roja no debería haber sido roja, no le puedo decir nada a Lucho. Hay contacto, se puede discutir si es penal pero no deberían haberlo expulsado. No le puedo decir nada a Lucho. Él estará bien”, agregó el entrenador.

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A diferencia de su primera expulsión en la temporada, donde sí terminó agrediendo a Hakimi, en esta ocasión Díaz se mostró muy en contra de la decisión. Cuando salió de la cancha, Bayern se quedó con 9 y se eliminó toda opción de ataque.

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Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich

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En lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado 37 partidos con Bayern Múnich y lleva 20 goles y 17 asistencias. El colombiano también ha sumado 2 tarjetas rojas, en poco más de 2.900 minutos. Es uno de los mejores jugadores del Bayern en toda la temporada.

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En síntesis:

Luis Díaz fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras simular un penal ante el árbitro.

fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras simular un penal ante el árbitro. El Bayern Múnich se quedó con 9 jugadores tras las expulsiones de Díaz y Jackson, pero Kompany defendió a Luis Díaz .

se quedó con 9 jugadores tras las expulsiones de Díaz y Jackson, pero . Díaz registra 20 goles y 17 asistencias en 37 partidos jugados con el club.

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