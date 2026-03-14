Pedro Ortiz es el referente absoluto de Emelec y ante la falta de un nuevo arquero, por la lesión de Guido Villar, lo pusieron en planes de IDV. En medio de todos los rumores, desde Independiente del Valle respondieron con un sólido e impactante mensaje.

Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle, sobre la posibilidad de fichar a Pedro Ortiz y su respuesta fue absolutamente contundente. “No, nunca. Son cuestiones de redes, no hay que parar mucha bola a eso”, comentó el directivo.

Con estas palabras se descarta cualquier salida de Pedro Ortiz de Emelec para dar el camisetazo a IDV. El arquero ecuatoriano es capitán del ‘Bombillo’ y en medio de la polémica y malos resultados de los últimos años, el arquero decidió quedarse en el plantel.

Aunque en Emelec confían en que Pedro Ortiz es su arquero titular y estará ahí para esta temporada, la nueva directiva ha dejado muy claro que van por un nuevo portero para que este le compita al ‘Candado’. El fichaje podría darse en este mismo mercado.

Pedro Ortiz se quedaría en Emelec. (Foto: Imago)

Independiente del Valle ya fichó a su nuevo arquero y este sería el portero colombiano Aldair Quintana, que viene desde Colombia tras ser una figura de Atlético Bucaramanga. El nuevo portero llegará al país en las próximas horas para vincularse a IDV.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Ortiz con Emelec?

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Pedro Ortiz acabó firmando con Emelec un contrato hasta finales de esta temporada. El arquero ecuatoriano, aunque parece que no, ya cumplió 36 años y es por eso que se ven varias opciones para su continuidad y él también analiza ofertas para su futuro.

Los números de Pedro Ortiz en la temporada 2025

En la temporada anterior con Emelec, Pedro Ortiz jugó un total de 43 partidos entre todas las competencias. Acabó recibiendo 46 goles, pero dejó su arco en 0 en 16 oportunidades. Fue elegido como el mejor arquero de la temporada anterior.

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En síntesis: