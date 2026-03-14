¿Se agravó la lesión? Revelan cuándo volvería a jugar Joao Rojas

Joao Rojas se lesionó a mitad de semana en la Copa Libertadores y los peores miedos surgieron en Barcelona SC. El delantero es muy propenso a las lesiones, y llegó a estar fuera de canchas por más de 1 año tras una fractura de peroné. De ahí que, una nueva lesión preocupe.

De acuerdo a la revelación de Juan Francisco Rueda, Joao Rojas no volvería a jugar con Barcelona SC hasta después de la fecha FIFA. Por lo cual, el volante estará fuera de las canchas por los próximos partidos. El 10 tiene una lesión de grado 2 del ligamento colateral de la rodilla.

El club había informado que la baja del jugador podía ser de dos semanas a tres, por lo cual, el futbolista estaría fuera de las canchas hasta después de que juegue Ecuador en la fecha FIFA. El extremo estaría al 100% para jugar en la Copa Libertadores.

En Barcelona SC, también lo quieren llevar de a poco a Joao Rojas. No quieren apurar su recuperación y que esto repercuta en otros problemas. Ahora el club se tendrá que jugar los siguientes encuentros sin su jugador número 10 y sin su capitán.

A diferencia de las anteriores lesiones, Joao Rojas en esta ocasión, no tiene un hueso y ligamentos importantes afectados. El extremo no viene siendo regular en sus temporadas desde 2022 que fue cuando salió de Emelec para mudarse a jugar en México.

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¿Qué partidos se perdería Joao Rojas con Barcelona SC?

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Con esta lesión, Joao Rojas se perdería estos partidos con Barcelona SC:

vs Guayaquil City

vs Libertad

vs Universidad Católica

vs Liga de Quito (Gran duda)

¿Hasta cuándo tiene contrato Joao Rojas con Barcelona SC?

Joao Rojas firmó con Barcelona SC hasta finales de 2027, aunque viene sufriendo varias lesiones es casi imposible que deje el club antes de terminar este acuerdo. César Farías le ha dado el liderazgo del equipo al nombrarlo capitán para esta temporada.

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En síntesis: