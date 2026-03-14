¡Bombazo! Facundo Castelli regresaría a la LigaPro y sería rival de Emelec

Facundo Castelli se marchó de Emelec para este comienzo de temporada y ahora el delantero argentino volvería al fútbol ecuatoriano. Aunque su final no fue el mejor con el ‘Bombillo’, el jugador dejó un mercado abierto en Ecuador y gustaba a varios equipos.

El equipo que estaría muy cerca de fichar a Facundo Castelli como su nuevo jugador es Mushuc Runa. El ‘Ponchito’ lo quiere como su delantero desde hace varios años, y ahora apuran en los últimos días de mercado para cerrar el fichaje y seguir compitiendo en la LigaPro.

Castelli tuvo un amargo final con Emelec, ya que, fue uno de los mejores jugadores a lo largo de toda la temporada, pero varias lesiones y expulsiones hicieron que incluso se despida sin estar en la cancha. Solo fue con un mensaje en redes sociales.

Ahora, Castelli tendrá la gran oportunidad de una revancha en la LigaPro y mejorar esa imagen polémica de un jugador que solo pelea. El goleador argentino también ha vivido muy buenos momentos en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Delfín.

Castelli jugó dos años en Emelec. (Foto: Imago)

El mercado de la LigaPro vive sus horas finales, puesto que, oficialmente cierra el próximo 17 de marzo. De ahí que, varios equipos están buscando a diferentes jugadores en este cierre de mercado.

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Los equipos interesados en Facundo Castelli

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En dos temporadas, Castelli jugó con Emelec un total de 35 partidos entre todas las competencias. El delantero estuvo fuera de cancha más de 6 meses por una lesión en la rodilla. Marcó 9 goles y apenas dio 2 asistencias. Fue clave para salvar el descenso en varios momentos.

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En síntesis:

Mushuc Runa está cerca de fichar a Facundo Castelli antes del cierre del mercado.

está cerca de fichar a antes del cierre del mercado. El mercado de pases de la LigaPro 2026 cierra oficialmente el próximo 17 de marzo .

. Facundo Castelli registró 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos con Emelec.

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