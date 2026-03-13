Las posibles sanciones a Barcelona tras la versión de Fiscalía sobre irregularidades en el club

Este viernes 13 de febrero, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y ex presidente compareció de forma virtual a su audiencia de apelación preventiva por el caso Goleada. En este caso la Fiscalía acusa a Álvarez de estructurar junto a otros investigados una red de tráfico de combustible, sin embargo ahora hay un nuevo protagonista: Barcelona SC.

El Fiscal Denis Villavicencio detalló que los fondos del presunto tráfico de combustible no solo circulaban a través de compañías o capitales injustificados, esta vez dio a conocer que también fueron canalizados a Barcelona. Diario Primicias amplió la información y detalla que Antonio, hasta hace poco presidente del club, y el resto de investigados habrían lavado 2 millones de dólares en el equipo.

La figura, según el agente, para el delito habría sido la de préstamos otorgados de las supuestas ganancias ilícitas derivadas de la comercialización de combustible. La pregunta que se hicieron los hinchas fue ¿puede haber alguna sanción deportiva?

El síndico experto en materia deportiva Marcelo Bee Sellares detalló que: podrían activarse mecanismos de control e investigación por parte de FIFA y CONMEBOL. De confirmarse irregularidades, las consecuencias podrían incluir sanciones disciplinarias a dirigentes o administradores, multas económicas, medidas de supervisión financiera e incluso procedimientos por infracción a normas.

En los casos más graves, también podrían aplicarse sanciones deportivas que impliquen restricciones en competiciones internacionales. El abogado detalló que al tratarse de una investigación en curso, rige el principio de presunción de inocencia.

La respuesta de Barcelona ante la información de Fiscalía

Barcelona por su pare no ha emitido comunicado oficial alguno, mientras que otros opinan que el origen de los fondos no es de incumbencia ni responsabilidad de Barcelona como institución, si no de los Álvarez de forma individual.

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En resumen