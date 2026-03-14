Tras su mal partido: El ‘Chacho’ Coudet le manda este contundente mensaje a Kendry Páez

Kendry Páez no tuvo el mejor rendimiento con la camiseta de River ante Huracán en lo que fue el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como su nuevo entrenador. El jugador fue muy cuestionado por los hinchas, y ante esto el DT le dedicó varias palabras.

El ‘Chacho’ le dedicó varias palabras a Kendry Páez y a diferencia de cuestionarlo, el entrenador le dio un “voto” confianza para que el jugador ecuatoriano vuelva a su mejor nivel. Es más, el entrenador lo considera una pieza clave para el rendimiento de su equipo.

“Lo vi muy bien del juego, de la actitud, tenemos jugadores de buen pie. Que sean físicos. Lo he dicho desde un principio, me gustan los equipos físicos y tienen esa capacidad también. La elección de Kendry es porque quiero recuperar también el juego. Fue más volante que segunda punta”, comentó el entrenador.

Con estas palabras se espera que Kendry Páez siga sumando minutos con River Plate, de cara a mejorar su juego. Por lo cual, el jugador ecuatoriano seguiría en cancha. Ya en este primer partido, Coudet decidió dejarlo en cancha los 90 minutos.

Kendry Páez jugó los 90 minutos en el partido de River Plate. (Foto: GettyImages)

River consiguió una victoria sobre la hora contra Huracán y eso hizo que el proceso de nuevo DT comience con el mejor camino. Coudet tiene en esta temporada la obligación de salir campeón en Argentina y también llegar a instancias finales en la Copa Sudamericana.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

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Kendry Páez ha jugado un total de 4 partidos con la camiseta de River. Lleva en cancha poco más de 160 minutos, sin embargo, todavía no anota gol ni ha dado alguna asistencia. El seleccionado ecuatoriano sería convocado al Mundial por Sebastián Beccacece.

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En síntesis

Kendry Páez completó los 90 minutos en el debut de Eduardo Coudet con River Plate y el DT lo apoyó.

completó los en el debut de Eduardo Coudet con River Plate y el DT lo apoyó. El entrenador Eduardo Coudet debutó con victoria de River Plate ante Huracán esta temporada.

debutó con victoria de ante Huracán esta temporada. Páez registra 4 partidos y más de 160 minutos sin goles ni asistencias acumuladas.

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