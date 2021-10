Among Us retrasa su lanzamiento en PlayStation y Xbox

A comienzos de este año se confirmó que Among Us llegaría a las famosas consolas de Xbox y PlayStation antes del cierre de este 2021, y hasta ahora no habíamos tenido novedades sobre su fecha. Seguimos sin tener un día confirmado, pero sí descubrimos que la fecha que Innersloth tenía pensada, se retrasó.

Así lo confirmaron los propios desarrolladores de Among Us en una nueva entrada dentro del blog oficial, donde también aprovecharon para hablar de las próximas actualizaciones que llegarán al juego. Aún así, como mencionamos, lo más destacado fue el comentario sobre el lanzamiento del juego en consolas.

"Seguimos en curso para el lanzamiento en cosolas este año, aunque será más tarde de lo que originalmente esperamos. Esto se debe a que la próxima actualización es más que un simple parche e introducirá -con suerte- dos grandes cambios al juego, asegurándonos de que sea compatible a través de todas las plataformas - PC, móvil y consolas -, lo que significa que habrá más bloqueos en nuestro camino", comentó Victoria Tran, de Innersloth.

La actualización de Among Us traerá nuevos roles

Con respecto a las novedades en jugabilidad, sabremos que la próxima actualización presentará nuevos roles para que los tripulantes tengan diferentes habilidades y tareas dentro de las naves. Estos serán diferentes a los que hay en mods ya que eran roles que Innersloth quería implementar en el juego incluso desde antes de su lanzamiento original.

Por lo pronto quedará esperar al anuncio oficial para la fecha tanto de la nueva actualización del juego como de su lanzamiento en consolas, algo que aún no fue confirmado.