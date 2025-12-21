El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita, sin embargo hay un club que empieza a negociarlo en secreto. Sao Paulo de Brasil estaría cerca de recontratarlo y ya se conoce los millones que pondría.

El club brasileño le pagaría a James la suma de 4 millones de dólares, esta cifra representa un aumento considerable a lo que ganaba en su primera etapa en el equipo Paulista en el 2023.

La llegada de James al fútbol brasileño implicaría una priorización de lo deportivo por encima de lo económico, ya que en México muchos clubes están dispuestos a pagarle más de 6 millones de dólares.

Dejó el Club León tras no renovar contrato y aunque tuvo sondeos de Pumas de la UNAM y de Millonarios de Colombia, el volante aún no encuentra equipo. El mercado de enero aún está por empezar.

Para James Rodríguez es vital encontrar un equipo en el que pueda ser titular y llegar con rodaje a la Selección Colombia y al Mundial 2026. En el León era fijo en el once luego de un semestre irregular en el Rayo Vallecano de España.

Los equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez se metió en planes de equipos como Real Sociedad y Valencia para un posible regreso a Europa. Mientras que, en México también el jugador colombiano se metió en planes de PUMAS, que sería uno de los más cercanos a ficharlo.

James Rodríguez – Sao Paulo

