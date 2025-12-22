Los jugadores ecuatorianos cada vez gustan más en Europa y ahora resulta que muchos jugadores son transferidos incluso antes de debutar en la primera categoría o con muy pocos minutos en Serie A. Uno de estos jugadores se metió en planes del Real Madrid, para reemplazar a Aurélien Tchouaméni.

El jugador ecuatoriano que se metió en planes de Real Madrid es el volante de Liga de Quito, Ederson Castillo. No obstante, la gran limitación para este ilusionante fichaje, es que el ecuatoriano apenas podrá llegar a Europa en 2 años cuando tenga 18.

Por lo cual, Real Madrid sigue de cerca a Castillo, mirando su progresión y lo que le depare el fútbol ecuatoriano en los próximos años para determinar si lo compra o lo deja escapar. El ecuatoriano también interesa a otros equipos grandes de Europa como Manchester United y otros.

De acuerdo a Defensar Central, Ederson Castillo es un objetivo, también por la cercanía de Real Madrid en los últimos mercados de fichajes con el fútbol sudamericano. De ahí que, se destaca la búsqueda de un ecuatoriano para una posición muy sensible tras la salida de Casemiro en 2023.

Ederson Castillo es la nueva joya de Liga de Quito. (Foto: LDU)

En Real Madrid también ven a Castillo como una opción de “bajo costo” en comparativa de lo que sería intentar un fichaje de Moisés Caicedo, otro ecuatoriano que interesó a los ‘Merengues’. El jugador de Chelsea no dejaría de costar más de 100 millones.

Los números de Ederson Castillo en esta temporada

Ederson Castillo ha jugado en toda la temporada un total de 5 partidos, ya que apenas tiene 17 años recién cumplidos, y Liga trata de llevarlo de a poco. El volante sumó más de 150 minutos, y en ese tramo de tiempo dejó gratas impresiones en la cancha.

¿Cuánto costaría el fichaje de Ederson Castillo?

El fichaje de Ederson Castillo podría llegar a superar los 5 millones de dólares, todo dependiendo de cómo el volante vaya jugando en la temporada 2026. Una cifra absolutamente baja para lo que Real Madrid pagó por otras joyas sudamericanas como Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick, entre otros.

