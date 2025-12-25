Regalo de Navidad: CONMEBOL da la mejor noticia de todas a IDV y Liga de Quito

Liga de Quito e Independiente del Valle fueron los mejores representantes de Ecuador a nivel internacional en la última temporada. LDU estuvo en semifinales de la Libertadores, mientras IDV llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana. Ambos cayeron en esta instancia, pero de todas maneras sacaron un “premio”.

El buen nivel de ambos clubes en estos torneos en el 2025 terminó facilitando que Liga de Quito e IDV mejoren su ranking CONMEBOL. Por lo cual, para la próxima Copa Libertadores en 2026, los dos equipos ecuatorianos serán cabezas de serie.

¿Cuál es el ranking de Liga de Quito en CONMEBOL?

Actualmente, Liga de Quito se ubica en el puesto 10 del ranking de la CONMEBOL; y aunque solo son 8 cabezas de serie, para LDU se abre esta posibilidad porque otros equipos que ocupan lugares superiores no jugarán las Copa Libertadores como es el caso de River Plate.

¿Cuál es el ranking CONMEBOL de IDV?

Independiente del Valle actualmente se ubica en el puesto 16 del ranking de la CONMEBOL, sin embargo, al igual que LDU se vio beneficiado por varios equipos que están más arriba del club ‘Rayado’, pero que finalmente no jugarán la Copa Libertadores. Por eso será cabeza de serie.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2026 y por dónde se puede ver?

Se espera que durante el primer trimestre de 2026 se juegue el repechaje de la Copa Libertadores en su totalidad. Por lo cual, la fase de grupos del torneo CONMEBOL se jugaría a partir del mes de abril. El torneo también se podrá ver por los diferentes planes de Disney+.

¿Qué equipos ecuatorianos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Para la siguiente edición de la Copa Libertadores, los equipos ecuatorianos que están clasificados son: IDV, Liga de Quito, directo a la fase de grupos, y Barcelona SC con Universidad Católica jugarán las fases de repechajes.

