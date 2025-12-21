Es tendencia:
Ecuador cambiará de entrenador luego del Mundial y estos son los primeros candidatos

Con la salida de Francisco Egas de la FEF tras su período actual, la Selección de Ecuador está cerca de tener nuevo entrenador.

Por Gustavo Dávila

Los nombres que suenan para nuevos DTs de la Seleccion de Ecuador
No hubo cambios en la Ley del Deporte y así Francisco Egas no podrá ser reelecto como presidente de la FEF. Ante esto, habría un cambio de directiva y por lo tanto un nuevo entrenador para la Selección de Ecuador, y ya hay algunos nombres.

Por el momento, uno de los candidatos más firmes para ser presidente de la FEF es Esteban Paz. El ex Liga de Quito ha declarado públicamente su intención de candidatizarse y sus opciones para DT serían: Luis Zubeldía y Guillermo Almada.

El DT uruguayo es el candidato predilecto de varios candidatos de la oposición, mientras que Zubeldía coincidió con Esteban Paz en la temporada 2015 y 2023, ganando una LigaPro y una Copa Sudamericana.

Hace pocas semanas, otro nombre que pusieron como posible alternativa para la Selección de Ecuador es Diego Martínez. El entrenador ecuatoriano viene de ganar la Copa Ecuador con U. Católica.

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta que finalice su participación en el Mundial 2026, luego de eso tendrá que ser negociado por la nueva directiva post elecciones.

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)
  • Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)
  • Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)
Adrián Gabbarini reaparece y tiene nuevo equipo para el 2026

Adrián Gabbarini reaparece y tiene nuevo equipo para el 2026

Guillermo Almada, entrenador de Real Oviedo. Foto: Getty

En resumen

  • Francisco Egas no podrá ser reelecto como presidente de la FEF por la Ley del Deporte.
  • Esteban Paz es candidato a la presidencia y propone a Luis Zubeldía o Guillermo Almada.
  • El actual DT, Sebastián Beccacece, tiene contrato vigente hasta finalizar el Mundial 2026.
