Carlos Gruezo es una dura baja para Liga de Quito en la temporada 2026. El volante ecuatoriano se ganó un lugar en el once titular en esta temporada y también en la consideración de los hinchas, pero ahora se unió a Santos como su nuevo jugador.

En México, Carlos Gruezo percibirá una importante mejora salarial, aunque esta se aleja de los 1.5 millones de los que se habla para el ecuatoriano en Santos Laguna. No obstante, si pasaría a ser uno de los mejores pagados del club mexicano.

En Liga de Quito ganaba un salario cercano a los 300 mil dólares al año. Sin embargo, en Santos Laguna el volante de la Selección de Ecuador percibiría un salario cercano a los 800 mil dólares. Llegando a ser uno de los mejores pagados de toda la plantilla.

Actualmente, en Santos Laguna, el jugador con mejor salario es el arquero Carlos Acevedo que gana más de 800 mil dólares por temporada, en este umbral se colocaría Carlos Gruezo. En su mejor momento, el volante llegó a ganar un salario anual de 1.5 millones.

Carlos Gruezo se fue de Liga de Quito. (Foto: Imago)

Gruezo solo necesitó 1 año jugando en la LigaPro para repuntar su carrera y volver a equipos a nivel internacional. El ecuatoriano apostó por un proyecto serio con Liga de Quito, con el cual estuvo muy cerca de llegar a la final de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

La despedida de Carlos Gruezo para Liga de Quito

ver también Barcelona SC tendrá este regreso que los hinchas pedían y también va por dos fichajes

Gruezo también se despidió de las filas de Liga de Quito con un emotivo mensaje: “Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo y una responsabilidad enorme”, escribió en sus redes sociales.

Los números de Carlos Gruezo con Liga de Quito

En esta temporada, Gruezo sumó con la camiseta de Liga de Quito casi 4.000 minutos en cancha, repartidos en un total de 50 partidos entre todas las competencias que estuvo jugando el volante. El volante hizo 4 goles y dio 4 asistencias no ganó ningún título.

Encuesta¿Cómo le irá a Carlos Gruezo en Santos Laguna? ¿Cómo le irá a Carlos Gruezo en Santos Laguna? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: