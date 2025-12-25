“No debe creerse más de lo que es…”: Duros cuestionamientos a Nilson Angulo en Bélgica

Nilson Angulo pasa por una gran temporada en Bélgica, donde pudo explotar una parte de todo su potencial con la camiseta de Anderlecht. Esto hizo que llegue todo tipo de rumores por una futura venta, sin embargo, ahora llegan duras críticas para el ecuatoriano.

Desde Bélgica se cuestiona cómo Nilson Angulo está desarrollando su carrera actualmente y lo invitan a “no creerse más de lo que es”. El tricolor protagonizó diferentes rumores durante la semana que lo llegaron a poner muy cerca de Manchester United.

“No debería creerse más guapo de lo que es“, señalan en Bélgica contra Nilson Angulo. Asimismo, en RTL Sports, revelaron que el jugador ecuatoriano debe mantener la calma y mejorar a nivel defensivo, sabiendo que lo que muestra a nivel local aún puede crecer más.

Tanto mejoró el nivel de Nilson Angulo en los últimos meses, que el ecuatoriano viene sonando para dar el gran salto a otra Liga importante de Europa. Asimismo, este gran nivel lo terminó catapultando a jugar con la Selección de Ecuador y a ganarse un lugar.

Tweet placeholder

Nilson Angulo también apunta a ser una importante venta de Anderlecht en la próxima temporada. El gigante de Bélgica no está desesperado por una venta del ecuatoriano, y lo más probable es que esperen a después del Mundial a escuchar ofertas.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

ver también Regalo de Navidad: CONMEBOL da la mejor noticia de todas a IDV y Liga de Quito

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ya ha jugado con Anderlecht más de 2.100 minutos, repartidos en 25 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano no se ha lesionado y esto facilita que pueda ser titular en la mayoría de encuentros. Lleva 5 goles y 8 asistencias.

El valor de mercado de Nilson Angulo

El valor de mercado de Nilson Angulo actualmente es de 7 millones de euros, de acuerdo a transfermark. El ecuatoriano no saldría por una cifra cercana a esta en el siguiente mercado, sino que como se ha revelado, su transferencia rondaría los 30 a 35 millones.

Encuesta¿Debe Nilson Angulo hacer caso a estas críticas? ¿Debe Nilson Angulo hacer caso a estas críticas? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: