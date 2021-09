El 30 de septiembre de 2019, sin dar explicaciones en público, Shawn Layden abandonó su cargo como CEO de PlayStation Worldwide Studios. Ahora se termina el misterio, ya que finalmente explicó las razones por las cuales decidio dejar Sony.

En una charla con el medio Bloomberg, Layden explicó que después de lanzar seis consolas y montones de videojuegos, se sentía quemado. "Es una actividad para gente joven", explicó. "Sentí que era un buen momento para ponerle un punto a mi legado".

Layden pareció evadir una pregunta referida a si su partida tuvo que ver con la reestructuración de Sony y la llegada del jefe actual, Jim Ryan. En lugar de una respuesta directa, dijo que "creo que me tomé mi tiempo en el momento en que me parecía el mejor, y no podría estar más contento".

"Parecía un buen momento para dar un paso al costado y dejar que otra generación lleve la PlayStation 5 al mercado", sentenció. Con respecto al estado actual del gaming, opinó que los costos de hacer videojuegos se siguen disparando, y esas son malas noticias para la clase de juegos que se producen.

Predijo que los juegos de PS5 costarán U$S200 millones, y que los presupuestos crecerán exponencialmente. Esto mata la creatividad, según Layden, quien criticó que haya "tres o cuatro tipos de juegos que existen". Cabe destacar que pronto conoceremos más de estos juegos en el próximo evento de PlayStation Showcase 2021.