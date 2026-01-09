Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Liga de Quito y Barcelona van por el mismo delantero extranjero ¿a quién elige?

Liga de Quito y Barcelona vuelven a buscar al mismo refuerzo, esta vez uno de los delanteros de mayor renombre de Sudamérica.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito y Barcelona van por el mismo delantero extranjero ¿a quién elige? Foto: IMAGO
Liga de Quito y Barcelona van por el mismo delantero extranjero ¿a quién elige? Foto: IMAGO

Liga de Quito y Barcelona SC siguen buscando un nuevo delantero en este mercado de pases 2026 y ahora trascendió que ambos grandes de LigaPro van por el mismo jugador. Uno de los delanteros de renombre podría sumarse al campeonato ecuatoriano.

Salomón Rondón del Oviedo CF está en planes de ‘albos’ y ‘toreros’ según medios locales. El delantero venezolano podría dejar Europa para jugar la Copa Libertadores.

Rondón se encuentrra en el cierre de su carrera y podría hacer igual que Paolo Guerrero y que Marcelo Moreno Martins y venir a Ecuador para re impulsar su carrera.

Actualmente se encuentra en el equipo español cedido desde el Pachuca de México, ambos clubes perteneciendo al mismo grupo. Rondón está bajo las órdenes de Guillermo Almada.

Con la salida de Octavio Rivero y Felipe Caicedo, Barcelona SC busca con prioridad un nuevo delantero, mientras que Liga aún no define si Jeison Medina y Michael Estrada se quedarán.

Los números de Salomón Rondón en la temporada 2025

Salomón Rondón ha marcado 2 goles en 16 partidos jugados con el club español, en su último ciclo en el Pachuca anotó 16 goles en 39 partidos. Su mejor temporada fue en el 2023 anotando 20 tantos.

Publicidad
¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

ver también

¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

Salomón Rondón – Selección de Venezuela. Foto: Getty

Salomón Rondón – Selección de Venezuela. Foto: Getty

En resumen

  • Salomón Rondón, actualmente en el Oviedo CF, es pretendido por Liga de Quito y Barcelona SC para 2026.
  • El delantero venezolano registró 2 goles en 16 partidos con el club español durante la última temporada.
  • El pase del atacante pertenece al Pachuca de México, club que lo cedió al equipo español bajo el mando de Guillermo Almada.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

Última hora: Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Última hora: Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro

Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio
Fútbol de Ecuador

Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio

German Cano sería la sorpresa de club colombiano para el 2026
Fútbol de Colombia

German Cano sería la sorpresa de club colombiano para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo