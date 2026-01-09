Liga de Quito y Barcelona SC siguen buscando un nuevo delantero en este mercado de pases 2026 y ahora trascendió que ambos grandes de LigaPro van por el mismo jugador. Uno de los delanteros de renombre podría sumarse al campeonato ecuatoriano.
Salomón Rondón del Oviedo CF está en planes de ‘albos’ y ‘toreros’ según medios locales. El delantero venezolano podría dejar Europa para jugar la Copa Libertadores.
Rondón se encuentrra en el cierre de su carrera y podría hacer igual que Paolo Guerrero y que Marcelo Moreno Martins y venir a Ecuador para re impulsar su carrera.
Actualmente se encuentra en el equipo español cedido desde el Pachuca de México, ambos clubes perteneciendo al mismo grupo. Rondón está bajo las órdenes de Guillermo Almada.
Con la salida de Octavio Rivero y Felipe Caicedo, Barcelona SC busca con prioridad un nuevo delantero, mientras que Liga aún no define si Jeison Medina y Michael Estrada se quedarán.
Los números de Salomón Rondón en la temporada 2025
Salomón Rondón ha marcado 2 goles en 16 partidos jugados con el club español, en su último ciclo en el Pachuca anotó 16 goles en 39 partidos. Su mejor temporada fue en el 2023 anotando 20 tantos.
