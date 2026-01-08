Chef privado, 14 guardaespaldas, y más: Revelan todas las exigencias de James Rodríguez en México

James Rodríguez no tuvo el mejor rendimiento en León en México. El volante colombiano acabó una etapa llena de grises para su carrera. Sin embargo, ahora trasciende desde México una gran lista de exigencias que el colombiano hizo para jugar en este club.

Las exigencias de James Rodríguez para jugar en León

Desde México y de acuerdo a Marca y otros medios, trasciende que James Rodríguez pidió estas cosas para jugar en León durante la temporada 2025:

Equipo de Seguridad Privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7

con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7 Auto blindado con chofer para todos los traslados

con chofer para todos los traslados Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales

con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales Preparador físico propio

Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea

Viajar en vuelos privados para trayectos largos

Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso

James Rodríguez tuvo un mal paso por León. (Foto: GettyImages)

Desde León no han confirmado que James hiciera todas estas exigencias; sin embargo, sí es comprobando que, por ejemplo, el jugador colombiano tenía seguridad privada y todas las comodidades en su hogar. El futbolista se marchó a finales de 2025.

Los números de James Rodríguez en León

Con la camiseta de León, James Rodríguez alcanzó a jugar un total de 34 partidos entre todas las competencias. Sumando casi 2.600 minutos en cancha. El colombiano registró 5 goles y dio 9 asistencias. Terminó su contrato y al final no le renovaron.

Los equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez sigue interesando a diferentes equipos de Argentina, de la MLS, y otros lugares del mundo. Sin embargo, aún no tiene nuevo club. El colombiano necesita llegar a un nuevo equipo para encontrar regularidad de cara al Mundial 2026.

En síntesis:

James Rodríguez finalizó su contrato con el León de México a finales de 2025 .

finalizó su contrato con el de México a finales de . El futbolista colombiano registró 5 goles y 9 asistencias en 34 partidos disputados.

y en disputados. Sus exigencias incluyeron seguridad privada 24/7, auto blindado y una mansión con gimnasio.

