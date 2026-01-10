Joaquín Valiente regresa a Ecuador y jugará en este equipo de la LigaPro

Joaquín Valiente fue uno de los jugadores que más impacto causó en Barcelona SC al comienzo de temporada de 2025. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando y su futuro era incierto. Por un momento, estuvo muy lejos de seguir con los amarillos en este 2026.

Ahora tanto desde Ecuador como desde Uruguay, se confirma que Joaquín Valiente vuelve a la LigaPro para jugar con Barcelona SC. El volante uruguayo nuevamente vuelve a préstamo, después de que el ‘Ídolo’ mejorara su oferta inicial.

Por lo cual, se espera que Joaquín Valiente se integre a los entrenamientos muy pronto con Barcelona SC y se ponga a las órdenes de César Farías. El DT venezolano lo dirigirá en este nuevo curso y espera que sea el definitivo para quedarse en Ecuador.

Tras su gran irrupción en la LigaPro en el 2025, Joaquín Valiente llegó a ser considerado para una compra definitiva en Barcelona SC, pero esa operación se cayó. Ahora el volante tiene una nueva oportunidad en Ecuador para esta temporada 2026.

Joaquín Valiente regresa a Barcelona SC para 2026. (Foto: Imago)

Valiente también sonó durante este mercado de fichajes para jugar con Liga de Quito, no obstante, aquel fichaje estuvo lejos de realizarse. Debido a que, una de las grandes motivaciones para que se dé el regreso de Valiente a Barcelona SC, es la voluntad del jugador de regresar al ‘Ídolo’.

Publicidad

Publicidad

Los números de Joaquín Valiente en Barcelona SC

ver también Octavio Rivero se va de Barcelona SC a la U de Chile y deja esta fortuna

Entre todas las competencias con Barcelona SC, Joaquín Valiente estuvo en cancha en un total de 48 partidos. El volante uruguayo terminó el año marcando 5 goles y dando 6 asistencias. Sumó más de 2.900 minutos en cancha siendo muy regular.

El valor de mercado de Joaquín Valiente

Actualmente, Joaquín Valiente tiene un valor de mercado cercano a los 1.8 millones. El volante está fuera de la economía de Barcelona SC, de ahí que, se esté trabajando mejor en un préstamo con una opción de compra a finales de la temporada.

En síntesis:

Joaquín Valiente regresa a Barcelona SC a préstamo para la temporada 2026 .

regresa a a para la temporada . El volante registró 5 goles y 6 asistencias en 48 partidos con los amarillos.

y en con los amarillos. Su valor de mercado es de 1.8 millones y llega con opción de compra.

Publicidad