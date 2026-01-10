Es tendencia:
Quiere jugar el Mundial 2026 y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026

Jhon Durán quiere jugar el Mundial de 2026 y ahora revelan que nuevamente cambiará de equipo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Jhon Durán cambiará de equipo en 2026
© GettyImages/ Edit BVJhon Durán cambiará de equipo en 2026

Jhon Durán es uno de los goleadores que la hinchada de Colombia espera ver en el Mundial de 2026 pese a toda la controversia que lo sacó del equipo. El goleador colombiano ahora también tendrá un nuevo equipo para la temporada 2026 pese a estar en Fenerbahce.

Pese a que logre un gran rendimiento con Fenerbahce en esta temporada, Jhon Durán no se quedará en Turquía. Se confirmó que el delantero colombiano debe volver a Al Nassr una vez que la temporada termine. Tiene contrato con este equipo.

Al Nassr finalmente prestó a Jhon Durán sin opción de compra, por lo cual, el delantero colombiano tiene que reportar de nuevo en Arabia Saudita para el comienzo de la siguiente temporada. Entonces, el goleador ahí podrá decidir su futuro.

Aunque Al Nassr hizo un importante esfuerzo económico para fichar a Jhon Durán, no se niega a una venta si llega una oferta por el goleador tras el Mundial de 2026. De ahí que, sería clave que el goleador colombiano finalmente termine jugando esta Copa.

Jhon Durán es titular en el Fenerbahce. (Foto: GettyImages)

En lo que queda de temporada, Jhon Durán prometió marcar varios goles con el Fenerbahce. El colombiano necesita marcar una cantidad considerable de tantos para ser convocado en el mes de marzo a los amistosos con Colombia y luego ir al Mundial de 2026.

Las estadísticas de Jhon Durán en Fenerbahce

En lo que va de temporada en Turquía, Jhon Durán ha marcado 5 goles y dado 3 asistencias con el Fenerbahce. El delantero colombiano lleva 16 partidos en la temporada, con más de 821′ minutos en cancha. De ahí que, exista optimismo por lo que puede hacer en este semestre.

El valor de mercado de Jhon Durán

Jhon Durán tiene un valor de mercado de 32 millones de euros en la actualidad, de acuerdo a la información de Transfermark. En su mejor momento llegó a costar más de 35 millones, que fue cuando dejó el Aston Villa para irse a jugar en Arabia Saudita.

